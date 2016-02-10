Сделать логотип компании, которая занимается продажей строительных материалов. Предоплата после выбора эскиза.
Логотип сайта бухгалтерских услуг до конца реализовать идею!
Есть несколько концепции, набросков логотипа. Название сайта сФактура Нужно красиво прорисовать идею.
Задумки есть, нужно только обыграть и сделать красиво. Возможны свои идеи..
Уважаемые исполнители! Идя практически готова, поэтому работы не много.
Итог:
Хотелось бы от вас получить 3 разных варианта логотипа возможны свои идеи.
Шрифт должен быть строгий, лаконичный.
Первая буква маленькая, вторая заглавная сФактура.
Мы за ценой не постоим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $12Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Для нового направления продажи различной мебели, деталей интерьера, ценового сегмента: среднего и премиум на федеральном уровне, возможно продажа на экспорт, требуется современное название и соответственно логотип. https://www.instagram.com/altaiwoodman/Закрыт9 лет назад
Необходимо придумать логотип и фирменный стиль для юридической компании "Долг-Центр". Специализация - защита заемщиков, банкротство физлиц, возврат банковских страховок и т.д., иными словами юридическая помощь людям, у которых есть проблемы с долгами. ...Завершен9 лет назад
- $50
Всем привет. Нужен лого для сайта по наращиванию ресниц и волос. ТЗ во вложении. Срок до воскресенья (14.02.2016) включительно. Add: Обязательно ...Завершен9 лет назад
Задание на прорисовку логотипа и персонажа AlloToGo: Исходные данные: зарисовки-скетчи с различными вариантами роботов и несколько вариантов логотипа Задача: Прорисовать персонаж - робота, у которого голова была бы в виде колёс+трубки. ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется логотип для Рекламного агентства. Текст о компании с описанием и пожеланиями, в файле (во вложении, что-то по типу ТЗ). Требования и как будем сотрудничать: 1) Вы делаете пару грубых ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт9 лет назад
создать логотип для группы в вкЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для интернет-магазина по торговле ювелирными украшениями. Высылайте пож-та предложения вместе с брифом для заполнения.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для портала http://kuban-kurort.ru/ Требования: 1. Лого должен содержать слова: Кубань-курорт.ру 2. Цвет на ваш выбор (лого должен хорошо смотреться и в цвете и в черно-белом варианте) 3. ...Завершен9 лет назад