Логотип сайта бухгалтерских услуг до конца реализовать идею!

Есть несколько концепции, набросков логотипа. Название сайта сФактура Нужно красиво прорисовать идею.

Задумки есть, нужно только обыграть и сделать красиво. Возможны свои идеи..

Уважаемые исполнители! Идя практически готова, поэтому работы не много.

Итог:

Хотелось бы от вас получить 3 разных варианта логотипа возможны свои идеи.

Шрифт должен быть строгий, лаконичный.

Первая буква маленькая, вторая заглавная сФактура.

Мы за ценой не постоим.