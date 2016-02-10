Разработать логотип

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок201 просмотр

Сделать логотип компании, которая занимается продажей строительных материалов.

Предоплата после выбора эскиза. 

9 лет назад
sk_company
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нейминг и логотип

    $100

    Для нового направления продажи различной мебели, деталей интерьера, ценового сегмента: среднего и премиум на федеральном уровне, возможно продажа на экспорт, требуется современное название и соответственно логотип. https://www.instagram.com/altaiwoodman/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа и фирменного стиля

    Необходимо придумать логотип и фирменный стиль для юридической компании "Долг-Центр". Специализация - защита заемщиков, банкротство физлиц, возврат банковских страховок и т.д., иными словами юридическая помощь людям, у которых есть проблемы с долгами. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для сайта

    $50

    Всем привет. Нужен лого для сайта по наращиванию ресниц и волос. ТЗ во вложении. Срок до воскресенья (14.02.2016) включительно. Add: Обязательно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Прорисовка логотипа и персонажа-робота на основе скетч-макетов

    Задание на прорисовку логотипа и персонажа AlloToGo: Исходные данные: зарисовки-скетчи с различными вариантами роботов и несколько вариантов логотипа Задача: Прорисовать персонаж - робота, у которого голова была бы в виде колёс+трубки. ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для Рекламного агентства

    Требуется логотип для Рекламного агентства. Текст о компании с описанием и пожеланиями, в файле (во вложении, что-то по типу ТЗ). Требования и как будем сотрудничать: 1) Вы делаете пару грубых ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать логотип

    Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для интернет-магазина по торговле ювелирными украшениями. Высылайте пож-та предложения вместе с брифом для заполнения.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для туристического портала

    $50

    Необходимо разработать логотип для портала http://kuban-kurort.ru/ Требования: 1. Лого должен содержать слова: Кубань-курорт.ру 2. Цвет на ваш выбор (лого должен хорошо смотреться и в цвете и в черно-белом варианте) 3. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад