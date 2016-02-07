Необходимо разработать логотип для производителя аксессуаров. Вся информация доступна ниже по ссылке. https://docs.google.com/document/d/1lLeaNMX6KL4XBxZ2JPtBB31hlg2FlM0jNOiXs4pOf0s/edit
Создание логотипа!
Сделать логотип для прыжков с веревки (Роупджампинг)..Название клуба: Экватор!!!
Заявки фрилансеров
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