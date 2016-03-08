Создание логотипа и фирменного стиля

Необходимо придумать логотип и фирменный стиль для юридической компании "Долг-Центр".

Специализация - защита заемщиков, банкротство физлиц, возврат банковских страховок и т.д., иными словами юридическая помощь людям, у которых есть проблемы с долгами.

В логотипе должно быть написано "Долг-Центр" и подпись "юридическая защита", остальное - на ваше усмотрение.

Только для опытных дизайнеров с опытом разработки логотипов и фирменного стиля и с наработанным портфолио.