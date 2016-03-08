Создание логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен26 заявок132 просмотра

Необходимо придумать логотип и фирменный стиль для юридической компании "Долг-Центр".

Специализация - защита заемщиков, банкротство физлиц, возврат банковских страховок и т.д., иными словами юридическая помощь людям, у которых есть проблемы с долгами.

В логотипе должно быть написано "Долг-Центр" и подпись "юридическая защита", остальное - на ваше усмотрение.

Только для опытных дизайнеров с опытом разработки логотипов и фирменного стиля и с наработанным портфолио.

9 лет назад
sitranol
Дмитрий 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$100
5 дней
Несмотря на большое количество доработок и изменений, Александр показал себя, как профессионал своего дела. Внимательно слушал и дорабатывал все наши хотелки, сам предлагал оптимальные решения. У нас получился хороший тандем и, как следствие, хороший результат. Получился замечательный логотип и фирменный стиль, отражающий самую суть нашего проекта, который существует много лет, но до сих пор не имел своего "лица". Грамотно подобраны цвета, все выглядит дорого и основательно. Все, кто видел что получилось, говорили, что это супер. Будем надеяться, что клиентам тоже понравится! )) Желаем удачи Александру в его бизнесе! Рекомендуем и будем работать дальше.
От сотрудничества с Дмитрием остались только крайне положительные эмоции. Заказчик с пониманием того, что хочет получить от дизайнера. Всегда был на связи, оплата вовремя. Больше добавить нечего, всё супер. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад