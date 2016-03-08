Всем привет. Нужен лого для сайта по наращиванию ресниц и волос. ТЗ во вложении. Срок до воскресенья (14.02.2016) включительно. Add: Обязательно ...
Создание логотипа и фирменного стиля
Необходимо придумать логотип и фирменный стиль для юридической компании "Долг-Центр".
Специализация - защита заемщиков, банкротство физлиц, возврат банковских страховок и т.д., иными словами юридическая помощь людям, у которых есть проблемы с долгами.
В логотипе должно быть написано "Долг-Центр" и подпись "юридическая защита", остальное - на ваше усмотрение.
Только для опытных дизайнеров с опытом разработки логотипов и фирменного стиля и с наработанным портфолио.
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