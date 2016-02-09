Требуется логотип для Рекламного агентства.

Текст о компании с описанием и пожеланиями, в файле (во вложении, что-то по типу ТЗ).

Требования и как будем сотрудничать:

1) Вы делаете пару грубых набросков, эскизов, по которым будет что-то понятно, по поводу того что будет в лого

2) Определяемся с одним из вариантов

3) Вы дорабатываете вариант до конечного результата

4) Согласовываем результат

Работаем по безопасной сделке, либо, если нужна предоплата, то предоплата на 2ом этапе (50%) и окончательная оплата на 4ом этапе.

С Вас (заявки, не указавшие данной информации - не рассматриваются):

- примерная стоимость

- примерные сроки

- (желательно) ссылки на примеры логотипов, которые Вы делали