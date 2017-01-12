Логотип для туристического портала

# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип для портала http://kuban-kurort.ru/

Требования:

1. Лого должен содержать слова: Кубань-курорт.ру

2. Цвет на ваш выбор (лого должен хорошо смотреться и в цвете и в черно-белом варианте)

3. Оформление - лаконичный логотип, к нему можно придумать и графическую часть по тематике сайта.

4. Лого должен хорошо смотреться как в большом размере, так и в маленьком.

5. Текст должен хорошо читаться. Шрифты с вензелями не использовать.

Всем творческих успехов. Ждем варианты.