Логотип для туристического портала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок1009 просмотров
#1$50

Необходимо разработать логотип для портала http://kuban-kurort.ru/

Требования:

1. Лого должен содержать слова: Кубань-курорт.ру

2. Цвет на ваш выбор (лого должен хорошо смотреться и в цвете и в черно-белом варианте)

3. Оформление - лаконичный логотип, к нему можно придумать и графическую часть по тематике сайта.

4. Лого должен хорошо смотреться как в большом размере, так и в маленьком.

5. Текст должен хорошо читаться. Шрифты с вензелями не использовать.

Всем творческих успехов. Ждем варианты.

9 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

tanik28
38 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
#1
Хорошая работа, грамотный исполнитель
Отличный заказчик. Спасибо за работу. Задачи поставлены ясно, приятно работать со специалистами своего дела.

Заявки фрилансеров

tanik28
38 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
#1