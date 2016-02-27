Создать логотип для группы в вк

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Завершен23 заявки211 просмотров

создать логотип для группы в вк

9 лет назад
emmamilk
Юлия 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kondratiuk_s
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
2 дня
Спасибо Сергею за логотип. Все четко, быстро и хорошо)
Четко поставлена задача, все комментарии по делу. Своевременная оплата. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

kondratiuk_s
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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