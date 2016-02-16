Логотип для сайта

$50
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Завершен27 заявок1272 просмотра
#1$50

Всем привет.

Нужен лого для сайта по наращиванию ресниц и волос.

ТЗ во вложении.

Срок до воскресенья (14.02.2016) включительно.

Add:

Обязательно должен присутствовать один вариант на белом фоне.

Варианты на инверсном фоне или других подложках также приветствуется и будут учитываться при подведении итогов.

9 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

fonkseniya
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
#1
Победитель конкурса из 32 работ. Качественная работа, все на уровне.
Благодарю за сотрудничество. Оплата проведена быстро.

Заявки фрилансеров

fonkseniya
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
#1