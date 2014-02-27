sk_company

Нужна надпись Legnum в кореле (отрисовать с фото), как на машине Mitsubishi Legnum (Mitsubishi Galant). Во вложении фото для примера. Пожалуйста, пишите сроки и цену, спасибо.
- Шрифты15 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать дизайн прайс-листа, на некоторые позиции есть изображения. Должна присутствовать возможность редактировать прайс. Формат А4. Около 12 листовВерстка полиграфии18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $12
Сделать логотип компании, которая занимается продажей строительных материалов. Предоплата после выбора эскиза.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать готовый макет и натянуть на хорошую cms для интернет-магазина. Макет предоставлю дополнительноHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сделать новый дизайн объекта с помощью 3D-графики3D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад
Редизайн главной страницы сайта. Пишите сроки и стоимостьДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать сайт под ключ. Несколько страниц (Главная, контакты, о компании, страница с товаром). Компания занимается изготовлением стеклопластиковой арматуры. Указывайте сроки и цены.Сайты «под ключ»54 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добавить позиции товаров по шаблону, с описанием и характеристиками. Прописывать на UMI CMS. Описание брать на оф. сайтах производителей. Около 300 позиций. Пожалуйста, указывайте сроки и цену.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Свёрстанный макет надо натянуть на UMI.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать одну страницу сайта на UMI CMS. Дизайн есть.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен текст в блоках (разделов) на главной странице, например "Наши партнеры" и описание этого блока или правильно написать на слайдере чем мы занимаемся, чтобы человек открыв наш сайт, сразу понял куда попал (!). Также нужны ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна концепция и дизайн главной страницы. Есть примерное расположение основных блоков и примеры дизайна. Тематика сайта: банковская техникаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно написать 4 новости (статьи) на тему выпуска новых банкнот. 1000-1500 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Около 600 позиций. Срок 2 недели. Добавление позиций (товаров) по шаблону, с описанием и характеристиками. Описание готово, просто перенести.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Одна страничка. Страница поделена на следующие части: Сверху логотип (уже готов), ниже дата и время, еще ниже курсы валют (меняют вручную ежедневно), и в самом низу баннер-слайдер (готов). Дизайн оригинальный, но не особо сложный. Указывайте ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад