sk_company

Максим sk_company

 
39 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и натянуть макет на cms
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Спасибо большое, всё сделано просто отлично! Ярослав всегда на связи, работает быстро и качественно, претензий нет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как высококлассного специалиста.
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ninamalina
Нина 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 отзывов(-1)
$8
10 баллов
10 лет назад
Новый дизайн объекта
Рекомендую к сотрудничеству!
Работа сделана, спасибо!
Ответный отзыв
ninamalina
Нина 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 отзывов(-1)
$40
9 баллов
10 лет назад
Редизайн главной страницы
Хороший заказчик! Довольна сотрудничеством. Рекомендую!
Спасибо за работу! Нина была всегда на связи, быстро вносила корректировки, прислушивалась к пожеланиям. Обязательно продолжим сотрудничество. Рекомендую!
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marvelin
Алёша 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта товарными позиция. Около 300 шт.
Приятно работать с такими заказчиками, идёт на встречу, за какие-то нюансы и переработки доплачивает. В общем приятно иметь дело, рекомендую.
Алексей, спасибо за работу! Очень доволен, сделано быстро и качественно. Буду в дальнейшем обращаться и рекомендовать.
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vt_design
Владимир 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Переделать дизайн главной
Спасибо за интересный проект! Рекомендую заказчика к сотрудничеству! Обращайтесь, буду рад видеть в числе постоянных клиентов.
Всё было сделано как я и хотел. Сотрудничеством доволен. Спасибо Владимиру за работу!
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