Необходимо придумать логотип и фирменный стиль для юридической компании "Долг-Центр". Специализация - защита заемщиков, банкротство физлиц, возврат банковских страховок и т.д., иными словами юридическая помощь людям, у которых есть проблемы с долгами. ...
Нейминг и логотип
Для нового направления продажи различной мебели, деталей интерьера, ценового сегмента: среднего и премиум на федеральном уровне, возможно
продажа на экспорт, требуется современное название и соответственно
логотип.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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