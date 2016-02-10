Нейминг и логотип

Предоставил 19 вариантов названия компании. Заказчик выбрал два названия, с которыми я и работал. На следующий день разработал 11 вариантов логотипа, заказчик проигнорировал макеты. В течении 7 дней, заказчик игнорировал мои сообщения, после прочтения. Резервацию бюджета не произвел! КАТЕГОРИЧЕСКИ, НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ С ДАННЫМ ИЛЬНУРОМ! МАЛОЛЕТНИЙ АФЕРИСТ! ув. администрация, прошу вас принять меры!