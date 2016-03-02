Разработка логотипа компании

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок224 просмотра

Название клуба – FARGO JIU-JITSU.

Помимо прочих значений тут есть скрытый смысл т.н. игра словFAR GO что можно интерпретироватькак долгий путь, что определенно относится к Джиу-джитсу. Так же этот «долгий

путь» может означать постоянные перемещения и путешествия, что практикуют

многие борцы Бразильского джиу-джитсу (BJJ).

 

Нужно придумать логотип (фирменный шрифт). Отдельно слово GO писатьне нужно. Может быть, немного обыграть шрифт, что бы читалось не с первого

раза, но было заметно (нужно пробовать и смотреть что получится) может быть,

оставить просто слитную надпись FARGO.

 

Шрифт должен быть строгим и гармоничным. 

ПОЛНОЕ ТЗ ВО ВЛОЖЕНИИ

9 лет назад
dominions
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$18
1 день
Отличная работа, все в срок! Переделки под капризы заказчика без проблем. Всем рекомендую!
В очередной раз "на отлично" поработали с Дмитрием. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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