Разработка логотипа компании

Название клуба – FARGO JIU-JITSU.

Помимо прочих значений тут есть скрытый смысл т.н. игра словFAR GO что можно интерпретироватькак долгий путь, что определенно относится к Джиу-джитсу. Так же этот «долгий

путь» может означать постоянные перемещения и путешествия, что практикуют

многие борцы Бразильского джиу-джитсу (BJJ).

Нужно придумать логотип (фирменный шрифт). Отдельно слово GO писатьне нужно. Может быть, немного обыграть шрифт, что бы читалось не с первого

раза, но было заметно (нужно пробовать и смотреть что получится) может быть,

оставить просто слитную надпись FARGO.

Шрифт должен быть строгим и гармоничным.

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