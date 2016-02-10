Логотип к кулинарному блогу

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Закрыт40 заявок254 просмотра

Мне нужен логотип к кулинарному сайту. При подаче заявки прошу указать портфолио или работы которые были вами сделаны. Указывайте цену, которую хотите за выполненную работу.

9 лет назад
nextmf
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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