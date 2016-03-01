Лого "FunTasty".

# 1 — $ 50

По просьбе продлен до 22.02.16г. Фирменный знак для кафе "FunTasty".

Требуется разработать фирменный знак для кафе быстрого питания "Fun Tasty", основная направленность которого - Чай Bubble Tea, а так же будут сопутствующие товары (мороженное, вафли, корн-доги, кофе, молочные коктейли)

Бриф

Какое слово или словосочетание будет являться логотипом?

Fun Tasty или FunTasty

Должен ли логотип быть двух-, трехъязычным?

Нет

Есть ли у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу, если есть, укажите его:

"Вкус за гранью формата" - опционально

В каком формате Вы хотите получить исходные материалы:

Для типографии cdr или ai

Продукт, история, сфера деятельности ( виды, ассортимент, отличительные характеристики):

Кафе быстрого питания, в данный момент находится на фурд-корте в ТРК. Основная специализация Bubble Tea (Коктейли на основе Чая или Молока или Кофе или Газировки с топингом и сиропами) и сопутствующие товары (мороженное, вафли, украшенные фруктами и топингом, корн-доги)

Конкурирующие торговые марки:

Tea Funny, Bubbleology, Bubble Maker, Bubble Waffle и т.д.

Существующее или предполагаемое позиционирование:

Кафе быстрого питания, фаст-фуд, Кафе-островок быстрого питания

Каналы распространения и география продаж:

фуд-корты торговых центров, парки (фудтраки)

Портрет целевой аудитории:

Взрослые до 35-40 лет, дети старше 10 лет.

Логотип создается впервые или существовал ранее и в настоящий момент пересоздается?

впервые

P.S. Прикреплены файлы с примерами, которые можно взять как пример или как основу, но не обязательно, в общем полная свобода действий, главное Креативность. Логотип должен быть ярким, но не аляпистым, хорошо читаем (цветавая гамма логотипа и сам логотип будут использоваться в оформлении кафе, на упаковке, а так же на главной вывеске), В данный момент соседи по фуд-корту крошка-картошка, теремок, свежевыжатые соки, макдональдс, ройлс ролл, баскин робинс, манза.Огромная просьба, картинки вчистую с интернета и фотобанков отечественных и зарубежных не предлагать.

При наличие соответствующего портфолио в дальнейшем с победителем будет продолжена работа (до оформление кафе, стаканов, упаковки, рекламных материалов и т.д.).

P.S. Добавил фото Bubble напитка, пример в каком виде мы его отдаем покупателям, начинка может быть разная (кофе, чай, газировка, молоко), но упаковка одинаковая, запечатанный стакан, и толстая трубочка с острым концом.