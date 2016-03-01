Для компания (сервис сборки и доставки оригинальных букетов) нужно предложить оригинальное изображение логотипа. Его планируется гравировать на вазах, использовать на коробках, упаковке и тд. Логотип должен включать 4-х-листник (клевер) как символ удачи. (возможно 3-х-листник ...
Лого "FunTasty".
По просьбе продлен до 22.02.16г. Фирменный знак для кафе "FunTasty".
Требуется разработать фирменный знак для кафе быстрого питания "Fun Tasty", основная направленность которого - Чай Bubble Tea, а так же будут сопутствующие товары (мороженное, вафли, корн-доги, кофе, молочные коктейли)
Бриф
Какое слово или словосочетание будет являться логотипом?
Fun Tasty или FunTasty
Должен ли логотип быть двух-, трехъязычным?
Нет
Есть ли у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу, если есть, укажите его:
"Вкус за гранью формата" - опционально
В каком формате Вы хотите получить исходные материалы:
Для типографии cdr или ai
Продукт, история, сфера деятельности ( виды, ассортимент, отличительные характеристики):
Кафе быстрого питания, в данный момент находится на фурд-корте в ТРК. Основная специализация Bubble Tea (Коктейли на основе Чая или Молока или Кофе или Газировки с топингом и сиропами) и сопутствующие товары (мороженное, вафли, украшенные фруктами и топингом, корн-доги)
Конкурирующие торговые марки:
Tea Funny, Bubbleology, Bubble Maker, Bubble Waffle и т.д.
Существующее или предполагаемое позиционирование:
Кафе быстрого питания, фаст-фуд, Кафе-островок быстрого питания
Каналы распространения и география продаж:
фуд-корты торговых центров, парки (фудтраки)
Портрет целевой аудитории:
Взрослые до 35-40 лет, дети старше 10 лет.
Логотип создается впервые или существовал ранее и в настоящий момент пересоздается?
впервые
P.S. Прикреплены файлы с примерами, которые можно взять как пример или как основу, но не обязательно, в общем полная свобода действий, главное Креативность. Логотип должен быть ярким, но не аляпистым, хорошо читаем (цветавая гамма логотипа и сам логотип будут использоваться в оформлении кафе, на упаковке, а так же на главной вывеске), В данный момент соседи по фуд-корту крошка-картошка, теремок, свежевыжатые соки, макдональдс, ройлс ролл, баскин робинс, манза.Огромная просьба, картинки вчистую с интернета и фотобанков отечественных и зарубежных не предлагать.
При наличие соответствующего портфолио в дальнейшем с победителем будет продолжена работа (до оформление кафе, стаканов, упаковки, рекламных материалов и т.д.).
P.S. Добавил фото Bubble напитка, пример в каком виде мы его отдаем покупателям, начинка может быть разная (кофе, чай, газировка, молоко), но упаковка одинаковая, запечатанный стакан, и толстая трубочка с острым концом.
Победитель конкурса
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