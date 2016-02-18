Логотип для сервиса доставки необычных букетов

# 1 — $ 40

Для компания (сервис сборки и доставки оригинальных букетов) нужно предложить оригинальное изображение логотипа.

Его планируется гравировать на вазах, использовать на коробках, упаковке и тд. Логотип должен включать 4-х-листник (клевер) как символ удачи. (возможно 3-х-листник рассмотреть.). Шрифт iFlorica должен быть написан как бы от руки - как символ того, что все букеты собираются и упаковываются вручную. Пример похожего проекта - floradelivery

цвет шрифта возможно темно-синий - т.к при гравировке на прозрачных вазах он не сливается с цветом зелени букета.

Цена указана ориентировочная, возможно дальнейшая договоренность и увеличение объема задачи с тем, с кем выберем работать.

во вложении собственные наброски что примерно хотим (коряво на листочке)) и пример трехлистника (если получится хорошо бы взять 4-листный клевер а не 3-х, но мы сами не смогли с ним ничего придумать)