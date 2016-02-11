Нужен логотип + визитка для бизнес инкубатора "Треугольник" .

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки1257 просмотров
#1$50

Нужно разработать логотип с наложением на визитку для бизнес инкубатора "Треугольник".  Девиз нашего бизнес-инкубатора - "Мы соединяем интересные идеи, креативных людей и умный капитал"

9 лет назад
bezrukov73
Алла 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Лого "FunTasty".

    $50

    По просьбе продлен до 22.02.16г. Фирменный знак для кафе "FunTasty". Требуется разработать фирменный знак для кафе быстрого питания "Fun Tasty", основная направленность которого - Чай Bubble Tea, а так же будут ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для сервиса доставки необычных букетов

    $40

    Для компания (сервис сборки и доставки оригинальных букетов) нужно предложить оригинальное изображение логотипа.  Его планируется гравировать на вазах, использовать на коробках, упаковке и тд. Логотип должен включать 4-х-листник (клевер) как символ удачи. (возможно 3-х-листник ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходимо разработать логотип компании с эмблемой

    Необходимо разработать логотип компании с эмблемой. Подробности буду отправлять в лс. После как оставите заявку на проект, просьба отписаться в личку. С дополнительными вопросами который Вас интересует.

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип к кулинарному блогу

    Мне нужен логотип к кулинарному сайту. При подаче заявки прошу указать портфолио или работы которые были вами сделаны. Указывайте цену, которую хотите за выполненную работу.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    $20

    Название клуба – FARGO JIU-JITSU. Помимо прочих значений тут есть скрытый смысл т.н. игра словFAR GO что можно интерпретироватькак долгий путь, что определенно относится к Джиу-джитсу. Так же этот «долгий путь» может означать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип сайта бухгалтерских услуг до конца реализовать идею!

    Есть несколько концепции, набросков логотипа. Название сайта сФактура Нужно красиво прорисовать идею.   Задумки есть, нужно только обыграть и сделать красиво. Возможны свои идеи..  Уважаемые исполнители! Идя практически готова, поэтому ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нейминг и логотип

    $100

    Для нового направления продажи различной мебели, деталей интерьера, ценового сегмента: среднего и премиум на федеральном уровне, возможно продажа на экспорт, требуется современное название и соответственно логотип. https://www.instagram.com/altaiwoodman/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа и фирменного стиля

    Необходимо придумать логотип и фирменный стиль для юридической компании "Долг-Центр". Специализация - защита заемщиков, банкротство физлиц, возврат банковских страховок и т.д., иными словами юридическая помощь людям, у которых есть проблемы с долгами. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад