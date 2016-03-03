Логотип компании "Мебельная звезда"

Требуется лого для компании "Мебельная звезда"

хотелось бы, чтобы у клиента была ассоциация с тем, что компания занимается:

- реставрацией (ремонтом) мягкой мебели

- реставрацией (ремонтом) мебели из массива

мы нацелены на:

- потоковые заказы, работа с юридическими и физ. лицами по ремонту мебели

- эксклюзивные работы по реставрации сложных изделий

Бренд должен вызывать ассоциации:

-современный

-эксклюзивный

-профессиональный

Идея в том, что речь идет не о продаже мебели, а о ее реставрации, и хотелось бы что-то посовременнее.