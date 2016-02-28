Разработка логотипа для сайта

# 1 — $ 40

Необходимо разработать логотип для сайта http://www.cncpals.ru/.

К дизайну сайта можно не привязывать, сайт будет переделываться.

Компания занимается продажей металлообрабатывающего оборудования (станков) и металлообработкой.

Логотип должен содержать название компании CNCPALS.

Аббревиатура CNC - система управления оборудованием. PALS - партнеры, приятели. Можно обыгрывать по отдельности.

Изначально исходили из двух цветов - красный, синий, но рассмотрим и другие варианты.

В логотипе можно использовать (не обязательно, но можно) элементы металлических деталей - шестерни, валы, червячные пары.

Логотип должен также хорошо смотреться на визитках и бланках.