Требуется из идеи создать логотип компании, занимающейся светодиодным освещением в рамках смены фирменного стиля. Сайт компании http://g-lights.ru Слоган/концепция - "Все стороны СВЕТА" Логотип должен отражать эту ...
Дизайн логотипа
Доброго времени суток!
Для сайта логистической компании необходим логотип в деловом стиле, предлагайте свои услуги.
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