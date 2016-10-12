itteller

Иван itteller

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Внедрение УНФ 1С

    Доброго дня. Нам в нашу компанию нужно внедрить УНФ. Внедрить – пока что установить, первоначально настроить (в т.ч. связь с бухгалтерией) и кратко обучить сотрудникам основам. В скором будущем планируется допиливание функционала под нас. ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Печать PDF на сайте с подстановкой данных

    Есть сайт на Джумле. Нужен функционал печати дипломов и сертификатов с подстановкой данных в шаблон из БД. Заказчик не мы, а наш клиент (если вы согласны заключить с ним договор, то можно работать напрямую и ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделка проекта на joomla

    Подрядчик затянул сроки.  Нужна помощь по доверстке, настройке компонентов.  На сайте используется K2 и virtuemart.  Я думаю, чем расписывать здесь что нужно сделать - оставляйте заявку, ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта IT компании

    $460

    Доброго дня.  Мы IT-компания и пришло наше время обновлять сайт. Поразмыслив, пришли к следующим критериям: CMS: что-то бесплатное, либо с единовременной оплатой; достаточно взломоустойчивое.Адаптивная версткаМобильная версияКоличество шаблонов в сайте: 3 ...

    DrupalWordPress
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад