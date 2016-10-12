Доброго дня. Нам в нашу компанию нужно внедрить УНФ. Внедрить – пока что установить, первоначально настроить (в т.ч. связь с бухгалтерией) и кратко обучить сотрудникам основам. В скором будущем планируется допиливание функционала под нас. ...
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- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на Джумле. Нужен функционал печати дипломов и сертификатов с подстановкой данных в шаблон из БД. Заказчик не мы, а наш клиент (если вы согласны заключить с ним договор, то можно работать напрямую и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Подрядчик затянул сроки. Нужна помощь по доверстке, настройке компонентов. На сайте используется K2 и virtuemart. Я думаю, чем расписывать здесь что нужно сделать - оставляйте заявку, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $460
Доброго дня. Мы IT-компания и пришло наше время обновлять сайт. Поразмыслив, пришли к следующим критериям: CMS: что-то бесплатное, либо с единовременной оплатой; достаточно взломоустойчивое.Адаптивная версткаМобильная версияКоличество шаблонов в сайте: 3 ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт9 лет назад