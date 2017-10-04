Требуется сделать копии сайтов Оставить 3-6 страниц удалить интернет магазин всю ненужную информацию поменять шапку сайта удалить коды удалить ненужные страницы поменять логотипы сделать под Москву залить на хостинг желательно поставить админку для управления ( платно ) [url=http://omega-beton.ru/] Копируем : [/url][url=http://omega-beton.ru/][/url][url=http://omega-beton.ru/][/url][url=http://www.aksvil.by/]www.aksvil.by [/url][url=http://www.navigator-beton.ru/]www.navigator-beton.ru [/url][url=http://www.verna-sk.ru/]www.verna-sk.ru [/url][url=https://roscomplectstroy.ru/]https://roscomplectstroy.ru [/url][url=http://omega-beton.ru/]http://omega-beton.ru[/url]
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $80Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $3
Нужно разместить 30-40 постов с ссылкой на сайт Материал, все дадим возможно ежедневно, в месяц платим 4000-4500 рублейСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт6 лет назад