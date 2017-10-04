Msk1986

Влад Медведев Msk1986

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно сделать копии сайтов

    $80

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    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад