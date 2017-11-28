БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ С ДАННЫМИ ЯКОБЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ. Ни в коем случае не вносите предоплат. Позиционируют себя как команду, но ничего не делают. Работать не хотят, но заказы набирают. После передачи верстки с товаром за 38 дней было сделано.......ВНИМАНИЕ - СОРТИРОВКА ТОВАРОВ ПО НАЗВАНИЮ И ЦЕНЕ!!!! Команда состоит из трех якобы спецов: 1. Главный программист АРАМ (как они себя называют SInior) 2. Подмастерье который якобы и писал сайт, но так и не дописал (Unior) 3. Ани - человек который собирает заказы и до самого последнего пытается разрешить ситуацию нелепыми фразами о ведомой работе.