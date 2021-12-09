Необходима разработка программного обеспечения для интеграции системы бонусов Sagi с кассовым аппаратом R-Keeper 7. Интеграция должна позволять начисление и списание бонусов на кассе, с возможностью просмотра информации о клиенте и его бонусах по коду или номеру телефона. Функционал включает в себя администрирование, обработку транзакций и управление наградами. Техническое задание включает описание всех необходимых методов для успешной интеграции.
- $444Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $443
Требуется интеграция системы бонусов SAGI с R-Keeper 7 через разработку программного обеспечения. Специалист R-Keeper должен настроить процесс начисления и списания бонусов на кассе. Подключение включает запрос токена, выбор товара-подарка и реализацию функционала для работы с бонусами и штампиками. Необходима возможность обработки сбоев связи. Подробная документация доступна для ознакомления.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать отчет по закупкам с настройкой периода (дни, недели, кварталы) и возможностью выбора контрагента. Отчет должен отображать информацию о заказах, включая данные о том, кто, у кого и за сколько заказывал. Желательно добавить возможность прикрепления категории к товару. Используйте StoreHouse API и процедурные макеты StoreHouse 5 для реализации задачи.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад