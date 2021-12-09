Необходима разработка программного обеспечения для интеграции системы бонусов Sagi с кассовым аппаратом R-Keeper 7. Интеграция должна позволять начисление и списание бонусов на кассе, с возможностью просмотра информации о клиенте и его бонусах по коду или номеру телефона. Функционал включает в себя администрирование, обработку транзакций и управление наградами. Техническое задание включает описание всех необходимых методов для успешной интеграции.