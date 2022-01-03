Дизайн та верстка підручника з іноземної мови

Верстка полиграфииЗакрыт5 заявок609 просмотров
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Терміново потрібна творча та відповідальна людина, яка вміє створювати унікальні та прості книги.

Це підручник для дітей, тому має бути простий і доступний для сприймання віковою категорією 10-12 років. Це підручник з іноземної мови, тому має бути унікальним та легким для розуміння.

А найважливіше -  всі критерії майбутнього підручника мають відповідати та бути виконані у рамках існуючих СанПіНів та державних санітарних норм. В той же час, проект надзвичайно цікавий.

Макет буде проходити державну експертизу. Якщо проект зацікавив та впевнені в своїх можливостях, пишіть) будемо раді співраці!

2 года назад
guest_16437115995017
2 года в сервисе
Был
2 года назад