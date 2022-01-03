Дизайн та верстка підручника з іноземної мови

Терміново потрібна творча та відповідальна людина, яка вміє створювати унікальні та прості книги.

Це підручник для дітей, тому має бути простий і доступний для сприймання віковою категорією 10-12 років. Це підручник з іноземної мови, тому має бути унікальним та легким для розуміння.

А найважливіше - всі критерії майбутнього підручника мають відповідати та бути виконані у рамках існуючих СанПіНів та державних санітарних норм. В той же час, проект надзвичайно цікавий.

Макет буде проходити державну експертизу. Якщо проект зацікавив та впевнені в своїх можливостях, пишіть) будемо раді співраці!