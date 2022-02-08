Добрый день, Требуется оперативно вычитать журнал А4, 20 полос
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка ч/б брошюры для последующей печати
- размер 66х120 мм
- количество страниц - около 60
- текст + несколько картинок. Текст нужно красиво сгруппировать.
Пример в наличии, как и брошюра-пример.
Прошу писать стоимость и время исполнения. Если нужны дополнительные уточнения - через ЛС.
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