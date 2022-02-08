Верстка ч/б брошюры для последующей печати

Верстка полиграфииЗавершен9 заявок614 просмотров
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Верстка ч/б брошюры для последующей печати

- размер 66х120 мм

- количество страниц - около 60

- текст + несколько картинок. Текст нужно красиво сгруппировать.

Пример в наличии, как и брошюра-пример.

Прошу писать стоимость и время исполнения. Если нужны дополнительные уточнения - через ЛС.

2 года назад
Semper_2009
Дмитрий 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
2 года назад
$40
1 день
UAH
Большое спасибо за работу! Все выполнено качественно, оперативно, в сроки. Спасибо!
Все отлично. Рекомендую