Дизайн обложки техпаспорта

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Нужно задизайнить обложку техпаспорта на персональный комп.

Цветовое решение уже есть, элементы - тоже есть. Ваша задача расположить элементы композиционно и добавить текст.

Пример в приложении.

2 года назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад