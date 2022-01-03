Дизайн обложки техпаспорта

Здравствуйте Нужно подготовить к печати - 300 DPI, CMYK, профиль FOGRA51; отступы по 2 мм, двусторонний Это флаер, сгинается по двум линиям в Z профиль. Хочу получить от вас стоимость и сроки. Макет отдам в векторе, в пдф.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно задизайнить обложку техпаспорта на персональный комп.
Цветовое решение уже есть, элементы - тоже есть. Ваша задача расположить элементы композиционно и добавить текст.
Пример в приложении.
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