Дизайн обложки техпаспорта

Здравствуйте Нужно подготовить к печати - 300 DPI, CMYK, профиль FOGRA51; отступы по 2 мм, двусторонний Это флаер, сгинается по двум линиям в Z профиль. Хочу получить от вас стоимость и сроки. Макет отдам в векторе, в пдф.