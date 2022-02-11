Подготовит макет для печати на основе существующего

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Здравствуйте

Нужно подготовить к печати - 300 DPI, CMYK, профиль FOGRA51; отступы по 2 мм, двусторонний

Это флаер, сгинается по двум линиям в Z профиль.

Хочу получить от вас стоимость и сроки. Макет отдам в векторе, в пдф.

2 года назад
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$30
2 дня
Все прекрасно.
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!