Подготовит макет для печати на основе существующего

Здравствуйте

Нужно подготовить к печати - 300 DPI, CMYK, профиль FOGRA51; отступы по 2 мм, двусторонний

Это флаер, сгинается по двум линиям в Z профиль.

Хочу получить от вас стоимость и сроки. Макет отдам в векторе, в пдф.