Оформить гайд для Instagram

$5
Верстка полиграфииЗакрыт11 заявок649 просмотров
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- Есть текст

- Есть фото

Нужно красиво оформить в гайд в pdf и doc

По цветам сориентирую, скину варианты оформления гайдов, которые мне нравятся

Бюджет 400 руб не больше

2 года назад
jaameliaa
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад