Доработать дизайн каталога с творческим подходом.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры .

Ранее был разработан имиджевый каталог нашей компании, в связи с расширением линейки товаров и созданием нового контента и фото, нужно внести правки в действующий каталог .

Приветствуются : ваши идеи и креатив , возможны изменения по вашей рекомендации.

Также нужна верстка каталога под печать ( полиграфия) .