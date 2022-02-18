Доработать дизайн каталога с творческим подходом.

Верстка полиграфииЗавершен6 заявок558 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры .

Ранее был разработан имиджевый каталог нашей компании, в связи с расширением линейки товаров и созданием нового контента и фото, нужно внести правки в действующий каталог .

Приветствуются : ваши идеи и креатив , возможны изменения по вашей рекомендации.

Также нужна верстка каталога под печать ( полиграфия) .

2 года назад
kauza
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
2 года назад
$50
2 дня
UAH
Отличная и самое главное быстрая работа , доволен сотрудничеством .
Спасибо за заказ. Рекомендую!