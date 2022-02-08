Верстка каталога

Добрый день! Формат А4. Будет и печатная, и электронная версия. Дизайн кодекса должен быть выполнен в соответствии с голосом бренда и фото стилем, фирменными элементами. С использованием инфографики. По дизайну кодекс должен быть светлый и яркий, ...