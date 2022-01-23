Любой дизайн для платформ: YouTube, Twitch, VK, Одноклассники и т.п
酪Информация
Меня зовут Вадим. На площадке weblancer я новичок, но в дизайне я не первый год.
Всегда я занимался дизайном в свое удовольствие, но в один момент подумал, что хобби можно превратить в заработок и помогать людям, которые нуждаются, за небольшую плату.
李Откровения
Признаться честно, я уже продавал свои услуги. Делал я это в группах VK по дизайну.
Охват не большой, но все клиенты, которым посчастливилось поработать со мной оставались довольны.
Я всегда могу подсказать или помочь.
Заказывая у меня дизайн вы можете быть уверены в том, что я помогу вам определится с выбором того, что именно вам нужно. Всегда вас выслушаю и исполню все ваши просьбы касательно заказа. (в пределах разумного ;))
Все правки - бесплатны
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