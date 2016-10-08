Описание одного проекта в видеоформате

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Требуется сотрудник для описания одного проекта

в видеоформате. Нужен человек с хорошей дикцией и

небыстрой речью. Если все будет нормально, то рассматриваем

взять в штат на постоянной основе.

Ваша задача:

1. Живое видеообщение с людьми и наговаривание

определенного текста, где нужны также определенные спонтанные действия

2. Описание услуг предоставляемых компанией в течение 10-12 минут

3. Если нужно несколько дублей, то мы их делаем также

если какие-то видеодубли сорвались по каким-либо причинам.

Более детальное описание задания вы получите

после общения со мной.

7 лет назад
vetrus78
Виталий 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Comrade_Pyotr
Пётр 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Человек четко выполнил поставленную задачу! Рекомендую его в качестве исполнителя определенных задач на данном сайте. Буду рад снова с ним сотрудничать по подобным вопросам!
Огромное спасибо за сотрудничество! Интересный проект, приятный опыт общения, оплата в срок. Задача была поставлена предельно чётко, все нюансы были крайне быстро улажены.