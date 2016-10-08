Описание одного проекта в видеоформате

Необходимо начитать порядка 10-15 страниц А4.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сотрудник для описания одного проекта
в видеоформате. Нужен человек с хорошей дикцией и
небыстрой речью. Если все будет нормально, то рассматриваем
взять в штат на постоянной основе.
Ваша задача:
1. Живое видеообщение с людьми и наговаривание
определенного текста, где нужны также определенные спонтанные действия
2. Описание услуг предоставляемых компанией в течение 10-12 минут
3. Если нужно несколько дублей, то мы их делаем также
если какие-то видеодубли сорвались по каким-либо причинам.
Более детальное описание задания вы получите
после общения со мной.
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