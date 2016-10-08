Описание одного проекта в видеоформате

Требуется сотрудник для описания одного проекта

в видеоформате. Нужен человек с хорошей дикцией и

небыстрой речью. Если все будет нормально, то рассматриваем

взять в штат на постоянной основе.

Ваша задача:

1. Живое видеообщение с людьми и наговаривание

определенного текста, где нужны также определенные спонтанные действия

2. Описание услуг предоставляемых компанией в течение 10-12 минут

3. Если нужно несколько дублей, то мы их делаем также

если какие-то видеодубли сорвались по каким-либо причинам.

Более детальное описание задания вы получите

после общения со мной.