Поправить работу парсинга данных по API wildberries

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок497 просмотров

После изменений на сайте wildberries, сломалась интеграция моего сайта с API WB

Нужно найти проблему и поправить

Документация по api https://suppliers-api.wildberries.ru/swagger/index.html

Парсинг данных
3 года назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 дней назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
$100
2 дня
Escrow
Все ок
Продолжаем работу

Заявки фрилансеров

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
92 отзыва(-1)
3 года назад
Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Иван
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Php: мониторинг крипто-кошельков через API

    Требуется разработка PHP-скрипта для мониторинга последних входящих транзакций на четырех крипто-кошельках (BTC, ETH, LTC, TRC). Скрипт должен запускаться из консоли, считывать данные из бесплатных API, проверять TXID в базе данных, сопоставлять суммы и обновлять статус оплаты. При несоответствии отправлять уведомления админу.

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Улучшить скорость загрузки сайта

    $40

    Требуется оптимизировать скорость загрузки двух сайтов: hyaluron.by и ledpanel.by с учетом ограничений по форматам изображений. Основное внимание уделить улучшению показателей в PageSpeed Insights. Оплата будет произведена через Юмоней.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с данными крипто-валют

    Требуется разработать график для отображения данных криптовалют, получаемых через API биржи. График должен быть реализован на JavaScript и корректно отображаться на веб-странице. Укажите примерную стоимость работы.

    JavaScript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер новостроек с яндекс недвижимость

    Требуется разработка парсера для сбора информации о новостройках с сайта Yandex Недвижимость. Необходим сбор данных, таких как название ЖК, город, адрес, ГЕО, информация о метро, застройщике, год сдачи, этажность, стоимость квартир и описание. Также нужно получить изображения. Бюджет может варьироваться.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на php

    $50

    Требуется доработка сайта на PHP с добавлением модуля отзывов. Исполнитель получит техническое задание. Ожидаются примеры кода от кандидатов для оценки квалификации.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка демо веб-терминала Форекс

    $5000

    Требуется разработка демо веб-терминала Форекс с админкой. Необходим опыт создания торговых терминалов. Интерфейс включает страницы входа, график от tradingview, разделы торговли и истории. Менеджер с функционалом управления счетами и сделками. Язык интерфейса - английский. Бюджет ограничен, готов рассмотреть доработку существующего кода.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать магазин

    Требуется доработка простого интернет-магазина на PHP. Необходимо расширить функционал, добавив пару новых разделов. Сроки не критичны, оплата умеренная.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Починить форму отправки CS Cart

    $8

    Требуется специалист для исправления формы отправки данных в CMS CS Cart. Задача занимает около 15 минут. Идеально подходит для опытного веб-программиста, знакомого с данной системой.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Починить форму отправки CS Cart

    $8

    Требуется починить форму отправки данных в CS Cart. Необходимо исправить ошибки и обеспечить корректную работу функциональности формы. Ожидается работа с кодом и тестирование после внесения изменений.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад