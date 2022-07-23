Парсер новостроек с яндекс недвижимость

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок510 просмотров

Необходимо написать парсер новостроек Yandex недвижимость.

Параметры для сбора:

1) Название ЖК

2) Город

3) Адрес

4) ГЕО

5) Метро, удалённость от метро

6) Название застройщика, если есть ссылку на сайт застройщика

7) Год и квартал сдачи

8) Класс ЖК

9) Этажность

10) Стоимость типа квартир стоимость от до, площадь от до

11) описание

12) фото/изображения

Бюджет может отличаться от указанного.

3 года назад
guest_16585667725335
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