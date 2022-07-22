Требуется подключить платежную систему Freekassa на сайт, разработанный на Laravel. Необходимо знать особенности работы с этой платежной системой и иметь опыт в веб-программировании. Подробности подключения будут предоставлены в личной беседе.
Небольшие доработки по WooCommerce WP
Небольшие доработки по WooCommerce WP, из этого списка уже кое что сделано (пара пунктов). Файлик во вложении.
Заявки фрилансеров
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