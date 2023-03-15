Доделать магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок737 просмотров

Есть простенький интернет магазин, необходимо немного расширить функционал, добавить пару тройку разделов, скрипт самописный php, вот в нем необходимо разобраться. По срокам не горит, по оплате не золотые горы...

PHP
3 года назад
malikole
49 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$35
5 дней
Escrow
круто разбирается, но не доделали что планировали, пропал, жду...
Андрей, хороший заказчик, спасибо за интересный заказ)

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Подключение платежей на сайт на laravel

    $170

    Требуется подключить платежную систему Freekassa на сайт, разработанный на Laravel. Необходимо знать особенности работы с этой платежной системой и иметь опыт в веб-программировании. Подробности подключения будут предоставлены в личной беседе.

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен человек, который разберётся с Java плагином

    Ищется специалист для анализа Java плагина, который позволяет выполнять JavaScript скрипты. Требуется разработать скрипт для выполнения команды с сервера через SSH. Проблема с ошибкой при попытке выполнения. Необходимы навыки программирования на Java и понимание работы с SSH.

    JavaJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Починить форму отправки CS Cart

    $8

    Требуется починить форму отправки данных в CS Cart. Необходимо исправить ошибки и обеспечить корректную работу функциональности формы. Ожидается работа с кодом и тестирование после внесения изменений.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу разработчика для веб проекта

    $500

    Требуется разработчик для создания веб проекта, который включает каталог бронирования отелей, ресторанов и развлекательных заведений. Проект аналогичен сайтам Booking и Tvil. Ожидаются предложения по сотрудничеству.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Починить форму отправки

    $5

    Требуется срочная помощь в исправлении формы отправки заявки, которая перестала отображаться при клике. Необходимо быстро найти решение проблемы и вернуть форму в рабочее состояние.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать внутренний сервис платежей

    Требуется разработать внутренний сервис оплат с интеграцией различных платежных систем, таких как Stripe, Pay Pal, Verotel и SegPay. Основные функции включают взаимодействие с платежными системами, прием постбэков, управление базой прайспоинтов и продуктов, учет продаж и взаимодействие с сервисом пользователей. Бюджет обсуждается, техническое задание будет предоставлено исполнителю.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Створити чат-бот для платного телеграм-каналу

    Необхідно створити чат-бота для платного телеграм-каналу, який буде приймати та контролювати надходження платежів щомісяця. Бот повинен забезпечити автоматизацію процесу оплати та звітності.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад