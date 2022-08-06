Автоматизация регистрации, создания тикетов на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка86 просмотров

Необходимо написать PHP-класс(-ы), который реализовывает функционал автоматизации действий работы с сайтами:

  • Регистрация аккаунта
  • Создание тикета
Все сайты на одной CMS, с идентичной структурой ссылок и подходами к DOM. Полное ТЗ в прикреплении.

Потребность, которая удовлетворяется

: Конечный пользователь является поставщиком услуг, который информирует

потенциальных партнеров о них. Нужно автоматизировать данный процесс,

потому что “вручную” — отнимает много времени.

⭐ Пожалуйста, учтите:

  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код и в ООП-парадигме
  • Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать
  • Предпочтительно исполнитель, который имеет опыт написания подобных решений
 Технические данные:
  • Будет использоваться на фреймворке Yii2, так что можно использовать "фишки" фреймворка
  • Версия PHP 7.4 (Обсуждается)
  • Полное ТЗ есть в файле, или можете посмотреть онлайн﻿
#php #парсинг #вебпрограммирование #скрапинг #скрейпинг
PHPYii
3 года назад
sam_evp
27 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$300
10 дней
Escrow
Отмечу позитивные стороны сотрудничества: - Быстро выполнил 1-ую часть работы связанной с разработкой автоматизации - Очень лёгок, позитивный в общении - Возникла проблема с тем, что согласно требований код нужен в парадигме ООП, а в первоначальной версии он был далёк от него. Денис не стал припираться или пытаться увильнуть от этого требования, а честно начал добывать знания и рефакторить код. По итогу, с CodeReview, правками Дениса и нашим дальнейшим рефакторингом вышло получить нужный результат в нужный срок. Но всё же замечу, что следует помнить: ФП не просто функции, ООП не просто классы. Это подходы и определенные принципы. Поэтому, если планируется гарантировать работу в какой-то парадигме - прежде стоит с ней поработать. Благодарю Дениса за выполненную работу!
Очень доволен сотрудничеством! Четко поставленная задача! 5+

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iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад

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