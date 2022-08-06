Отмечу позитивные стороны сотрудничества: - Быстро выполнил 1-ую часть работы связанной с разработкой автоматизации - Очень лёгок, позитивный в общении - Возникла проблема с тем, что согласно требований код нужен в парадигме ООП, а в первоначальной версии он был далёк от него. Денис не стал припираться или пытаться увильнуть от этого требования, а честно начал добывать знания и рефакторить код. По итогу, с CodeReview, правками Дениса и нашим дальнейшим рефакторингом вышло получить нужный результат в нужный срок. Но всё же замечу, что следует помнить: ФП не просто функции, ООП не просто классы. Это подходы и определенные принципы. Поэтому, если планируется гарантировать работу в какой-то парадигме - прежде стоит с ней поработать. Благодарю Дениса за выполненную работу!