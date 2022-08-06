Ищется специалист для разработки backend с использованием Node.js и Nest.JS. Требуется знание Gitlab, API, Docker Compose, CI/CD, WebSocket и опыт работы с базами данных. Навыки оптимизации запросов будут плюсом. Если нет опыта по каким-то пунктам, это не критично.
Автоматизация регистрации, создания тикетов на PHP
Необходимо написать PHP-класс(-ы), который реализовывает функционал автоматизации действий работы с сайтами:
- Регистрация аккаунта
- Создание тикета
Потребность, которая удовлетворяется: Конечный пользователь является поставщиком услуг, который информирует
потенциальных партнеров о них. Нужно автоматизировать данный процесс,
потому что “вручную” — отнимает много времени.
⭐ Пожалуйста, учтите:
- Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код и в ООП-парадигме
- Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать
- Предпочтительно исполнитель, который имеет опыт написания подобных решений
- Будет использоваться на фреймворке Yii2, так что можно использовать "фишки" фреймворка
- Версия PHP 7.4 (Обсуждается)
- Полное ТЗ есть в файле, или можете посмотреть онлайн
Выбранный исполнитель
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