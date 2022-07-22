Backend Typescript

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Закрыт10 заявок609 просмотров

Стек

Node.js (Typescript).

frameworks: Nest.JS

Требования:

знание Gitlab

знание API

знание Docker Compose

знание CI/CD

знание WebSocket

опыт работы с базами данных, умение писать и оптимизировать запросы

Если какой-то пункт не знаете, ничего страшного

Оставляйте свой телеграмм, все там распишу подробней

DockerNestJSNode.jsTypeScript
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