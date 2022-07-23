Требуется подключить платежную систему Freekassa на сайт, разработанный на Laravel. Необходимо знать особенности работы с этой платежной системой и иметь опыт в веб-программировании. Подробности подключения будут предоставлены в личной беседе.
Починить форму отправки CS Cart
Починить форму отправки данных, работы на 15 минут кто отлично разбирается в CMS
Выбранный исполнитель
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