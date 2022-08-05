Php: мониторинг крипто-кошельков через API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки419 просмотров

Приветствую!

Дано:

Клиенты присылают крипту, потом сохраняют TXID в БД.

В БД (mysql) сохраняется:

  • wallet - кошелек-получатель
  • txtid - TXID
  • cryptoSum - сумма к крипте
  • usdtSum - сумма в USDT
  • paid - получена оплата или нет
Задача:

Нужен php-скрипт, который:

  • будет запускаться из консоли
  • будет считывать любым из бесплатных API последние входящие транзакции на указанные кошельки (4шт: btc, eth, ltc, trc)
При получении новой транзакции:

  • проверит, что TXID есть в БД
  • проверит, что кошелек получатель совпадает с wallet
  • проверит, что полученная сумма равна cryptoSum
  • проверит, что полученная сумма в USDT равна usdtSum (+/- 5%, но не больше +\- $2)
Если какая-то проверка не прошла - отправить письмо с сообщением админу

Если все проверки прошли - поле paid установить в true

Предложите цену и сроки.

MySQLPHP
3 года назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
3 года назад
$60
2 дня
Escrow
Сложилось впечатление, что человек взялся за работу в новой для себя теме, но работа сделана без замечаний и в срок - рекомендую!
Претензий не имею.

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Илья
 
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