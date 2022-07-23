Улучшить скорость загрузки сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки683 просмотра

На двух сайтах надо улучшить скорость загрузки по PageSpeed Insights

hyaluron.by

ledpanel.by

Предупреждаю, что большую часть картинок не возможно перевести в webp (система на них не рассчитана), что можно было -были переведы.

Оплата через Юмоней

3 года назад
Zidiz
Ольга 
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