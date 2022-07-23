Требуется разработать график для отображения данных криптовалют, получаемых через API биржи. График должен быть реализован на JavaScript и корректно отображаться на веб-странице. Укажите примерную стоимость работы.
Улучшить скорость загрузки сайта
На двух сайтах надо улучшить скорость загрузки по PageSpeed Insights
Предупреждаю, что большую часть картинок не возможно перевести в webp (система на них не рассчитана), что можно было -были переведы.
Оплата через Юмоней
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка парсера для сбора информации о новостройках с сайта Yandex Недвижимость. Необходим сбор данных, таких как название ЖК, город, адрес, ГЕО, информация о метро, застройщике, год сдачи, этажность, стоимость квартир и описание. Также нужно получить изображения. Бюджет может варьироваться.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются небольшие доработки по WooCommerce на платформе WordPress. Из предоставленного списка уже выполнены некоторые пункты. Информация о задачах доступна в приложенном файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется доработка сайта на PHP с добавлением модуля отзывов. Исполнитель получит техническое задание. Ожидаются примеры кода от кандидатов для оценки квалификации.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $5000
Требуется разработка демо веб-терминала Форекс с админкой. Необходим опыт создания торговых терминалов. Интерфейс включает страницы входа, график от tradingview, разделы торговли и истории. Менеджер с функционалом управления счетами и сделками. Язык интерфейса - английский. Бюджет ограничен, готов рассмотреть доработку существующего кода.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка простого интернет-магазина на PHP. Необходимо расширить функционал, добавив пару новых разделов. Сроки не критичны, оплата умеренная.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $8
Требуется специалист для исправления формы отправки данных в CMS CS Cart. Задача занимает около 15 минут. Идеально подходит для опытного веб-программиста, знакомого с данной системой.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется специалист для анализа Java плагина, который позволяет выполнять JavaScript скрипты. Требуется разработать скрипт для выполнения команды с сервера через SSH. Проблема с ошибкой при попытке выполнения. Необходимы навыки программирования на Java и понимание работы с SSH.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Требуется починить форму отправки данных в CS Cart. Необходимо исправить ошибки и обеспечить корректную работу функциональности формы. Ожидается работа с кодом и тестирование после внесения изменений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад