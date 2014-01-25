Статьи - фундамент

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Завершен1 заявка100 просмотров

Нужно написать две статьи

При написании статей нужно придерживаться следующих моментов:

1. Рерайт полностью исключен — нужен пересказ прочитанного материала, а не использование синонимов и перестановки слов в предложениях первоисточника.

2. Тема статьи должна быть полностью раскрыта

3. В статье нужно использовать все указанные фразы

4. Фразы можно склонять

5. Фразы нужно выделить болдом

6. Текст должен быть осмысленным и структурированным

1. фундамент для дома из пеноблоков

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2. фундамент для деревянного дома

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Написание статей
11 лет назад
acopy
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
2 дня
В общем и целом нормально
Точная постановка задачи. Своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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