Статьи - фундамент

Нужно написать две статьи

При написании статей нужно придерживаться следующих моментов:

1. Рерайт полностью исключен — нужен пересказ прочитанного материала, а не использование синонимов и перестановки слов в предложениях первоисточника.

2. Тема статьи должна быть полностью раскрыта

3. В статье нужно использовать все указанные фразы

4. Фразы можно склонять

5. Фразы нужно выделить болдом

6. Текст должен быть осмысленным и структурированным

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