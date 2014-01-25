Добрый день. Я предлагаю наполнить интернет-витрину на Opencart с рерайтом. Для теста можно взять одну из категорий или например 10 товаров. Оплата 100 рублей за товара – рерайт (500-700 знаков) и перенос данных на ...
Статьи - фундамент
Нужно написать две статьи
При написании статей нужно придерживаться следующих моментов:
1. Рерайт полностью исключен — нужен пересказ прочитанного материала, а не использование синонимов и перестановки слов в предложениях первоисточника.
2. Тема статьи должна быть полностью раскрыта
3. В статье нужно использовать все указанные фразы
4. Фразы можно склонять
5. Фразы нужно выделить болдом
6. Текст должен быть осмысленным и структурированным
1. фундамент для дома из пеноблоков
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2. фундамент для деревянного дома
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