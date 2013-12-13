Рерайт 14 новостей технической тематики

Работа с Яной - это приятное во всех отношениях сотрудничество. Доброжелательное общение, поддерживание связи на протяжение всего проекта, своевременная проверка и оплата. В общем, все, что так необходимо для продуктивной и эффективной деятельности исполнителя. Очередное Вам спасибо, Яна!