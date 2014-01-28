Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000–10 000 знаков (несколько текстов по 2000–3000). Оплата — 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. Обязательные условия: ...
Автор статьи/тематика - рыбалка
Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания статей на рыболовную тематику, разбирающихся в рыбацких терминах и умеющих их правильно употреблять. Иными словами, нужны хорошо пишущие опытные рыбаки :) Приветствуется легкий слог, чувство юмора, пунктуальность.
Схема работы следующая:
Автору будет выдан план статьи для написания. Необходимо будет написать статью для людей, профессионально раскрывающую тему статьи согласно плана (без лишней "воды") - уникальность 100%.
Цена 30 рублей за тысячу знаков, размеры статей от 2500 до 5000 символов. Если стиль написания автора будет полностью устраивать, то возможно повышение оплаты за тысячу знаков.
Оставляйте в теме ссылки на портфолио (желательно по теме).
Оплачиваться не будут:
- откровенный рерайт из одного источника;
- статьи не раскрывающие тему;
- сложночитаемые статьи;
- "вода".
1000 знаков - 30 wmr
Если ваша статья не будет принята к оплате - 100% гарантия, что текст статьи нигде не будет использован, все права на неоплаченные статьи остаются за их авторами.
По всем вопросам обращайтесь на [email protected]
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