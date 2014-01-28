Автор статьи/тематика - рыбалка

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок483 просмотра

Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания статей на рыболовную тематику, разбирающихся в рыбацких терминах и умеющих их правильно употреблять. Иными словами, нужны хорошо пишущие опытные рыбаки :) Приветствуется легкий слог, чувство юмора, пунктуальность.

Схема работы следующая:

Автору будет выдан план статьи для написания. Необходимо будет написать статью для людей, профессионально раскрывающую тему статьи согласно плана (без лишней "воды") - уникальность 100%.

Цена 30 рублей за тысячу знаков, размеры статей от 2500 до 5000 символов. Если стиль написания автора будет полностью устраивать, то возможно повышение оплаты за тысячу знаков.

Оставляйте в теме ссылки на портфолио (желательно по теме).

Оплачиваться не будут:

- откровенный рерайт из одного источника;

- статьи не раскрывающие тему;

- сложночитаемые статьи;

- "вода".

1000 знаков - 30 wmr

Если ваша статья не будет принята к оплате - 100% гарантия, что текст статьи нигде не будет использован, все права на неоплаченные статьи остаются за их авторами.

По всем вопросам обращайтесь на [email protected]

Написание статей
11 лет назад
rybakam
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер, туризм

    Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000–10 000 знаков (несколько текстов по 2000–3000). Оплата — 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. Обязательные условия: ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт 10 тыс. сим/с п. - производит. светильников

    $35

    Приветствую. Требуется рерайт около 10 000 символов/с п. Статья содержит описания 8-ми брендов (производителей) светильников. Сложные термины и узкая специфика отсутствуют, требуется нормально читабельный рерайт. Названия брендов и страны производства убирать из описания нельзя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт на тему Forex

    Необходим качественный рерайт на тему Forex, уникальность минимум 85%. Каждый день одна-две статьи примерно 2000 знаков без пробелов. Предлагайте разумные цены. Работы хватит на пару месяцев.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Авторы на строительный сайт

    На группу строительных сайтов требуются авторы для долговременного сотрудничества. Оплата — 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Отпишитесь, пожалуйста: 1. Об опыте реального строительства / профильном образовании ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автор новостей/статей на компьютерную тематику

    Здравствуйте. Ищу автора на постоянную основу для написания новостей, статей и обзоров компьютерной тематики (новости индустрии, обзоры устройств, софта и сервисов, авторские статьи). Желательно знать английский язык (зарубежные источники) и Wordpress. Если ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать отзыв на яндекс-маркете

    Требуется написание отзывов про работу интернет-магазинов. Работа для пользователей, имеющих почту на яндекс-маркете. Стоимость 1 отзыва 30 руб. Более подробно пишите в проект или в ЛС.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт на медтематику

    Здравствуйте. Нужно сделать рерайт двух текстов по медицинской тематике (онкология). Исходники предоставляются. Опыт работы в данном направлении обязателен. Общий объем до 12 тыс. Уникальность выше 95% по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад