Автор статьи/тематика - рыбалка

Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания статей на рыболовную тематику, разбирающихся в рыбацких терминах и умеющих их правильно употреблять. Иными словами, нужны хорошо пишущие опытные рыбаки :) Приветствуется легкий слог, чувство юмора, пунктуальность.

Схема работы следующая:

Автору будет выдан план статьи для написания. Необходимо будет написать статью для людей, профессионально раскрывающую тему статьи согласно плана (без лишней "воды") - уникальность 100%.

Цена 30 рублей за тысячу знаков, размеры статей от 2500 до 5000 символов. Если стиль написания автора будет полностью устраивать, то возможно повышение оплаты за тысячу знаков.

Оставляйте в теме ссылки на портфолио (желательно по теме).

Оплачиваться не будут:

- откровенный рерайт из одного источника;

- статьи не раскрывающие тему;

- сложночитаемые статьи;

- "вода".

1000 знаков - 30 wmr

Если ваша статья не будет принята к оплате - 100% гарантия, что текст статьи нигде не будет использован, все права на неоплаченные статьи остаются за их авторами.

По всем вопросам обращайтесь на [email protected]