Копирайтер, туризм

Здравствуйте!

Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000–10 000 знаков (несколько текстов по 2000–3000). Оплата — 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Обязательные условия:

1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не писать тех, кто позволяет себе обороты вроде «останки достопримечательностей», «бархатный климат» (бархатным может быть сезон!) и т.д. Объемы работы будут значительными, надеюсь на понимание.

2) умение работать с ключами. Темы довольно простые (достопримечательности какого-то города, климат какого-то города и т.д.), но достаточно много ключей. На текст в 2 000 знаков примерно 10 ключей (все адекватные, «в тему», в половине случаев можно менять падежи).

3) аккуратность и пунктуальность — задания нужно будет сдавать ежедневно или раз в 2 дня.

От меня:

1) регулярная оплата текстов

2) четкое ТЗ

3) адекватность

Для начала вам будет предложено ТЗ на 2000 знаков. В случае успешного выполнения работы, задание будет оплачено.