Копирайтер, туризм

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт47 заявок833 просмотра

Здравствуйте!

Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000–10 000 знаков (несколько текстов по 2000–3000). Оплата — 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Обязательные условия:

1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не писать тех, кто позволяет себе обороты вроде «останки достопримечательностей», «бархатный климат» (бархатным может быть сезон!) и т.д. Объемы работы будут значительными, надеюсь на понимание.

2) умение работать с ключами. Темы довольно простые (достопримечательности какого-то города, климат какого-то города и т.д.), но достаточно много ключей. На текст в 2 000 знаков примерно 10 ключей (все адекватные, «в тему», в половине случаев можно менять падежи).

3) аккуратность и пунктуальность — задания нужно будет сдавать ежедневно или раз в 2 дня.

От меня:

1) регулярная оплата текстов

2) четкое ТЗ

3) адекватность

Для начала вам будет предложено ТЗ на 2000 знаков. В случае успешного выполнения работы, задание будет оплачено.

12 лет назад
mksmpetrov
Максим 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Автор для написания обзоров авто (постоянно)

    $50

    Здравствуйте. Нужен автор для написания обзоров различных марок авто на постоянной основе. В данный момент требуется писать по 1 статье через день. В будущем возможно увеличение. Цена за 1000 знаков без пробелов = 1$. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт 10 тыс. сим/с п. - производит. светильников

    $35

    Приветствую. Требуется рерайт около 10 000 символов/с п. Статья содержит описания 8-ми брендов (производителей) светильников. Сложные термины и узкая специфика отсутствуют, требуется нормально читабельный рерайт. Названия брендов и страны производства убирать из описания нельзя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт на тему Forex

    Необходим качественный рерайт на тему Forex, уникальность минимум 85%. Каждый день одна-две статьи примерно 2000 знаков без пробелов. Предлагайте разумные цены. Работы хватит на пару месяцев.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Авторы на строительный сайт

    На группу строительных сайтов требуются авторы для долговременного сотрудничества. Оплата — 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Отпишитесь, пожалуйста: 1. Об опыте реального строительства / профильном образовании ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автор новостей/статей на компьютерную тематику

    Здравствуйте. Ищу автора на постоянную основу для написания новостей, статей и обзоров компьютерной тематики (новости индустрии, обзоры устройств, софта и сервисов, авторские статьи). Желательно знать английский язык (зарубежные источники) и Wordpress. Если ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать отзыв на яндекс-маркете

    Требуется написание отзывов про работу интернет-магазинов. Работа для пользователей, имеющих почту на яндекс-маркете. Стоимость 1 отзыва 30 руб. Более подробно пишите в проект или в ЛС.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт на медтематику

    Здравствуйте. Нужно сделать рерайт двух текстов по медицинской тематике (онкология). Исходники предоставляются. Опыт работы в данном направлении обязателен. Общий объем до 12 тыс. Уникальность выше 95% по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад