Составление ключевых запросов для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки224 просмотра

Задание предельно простое:

Нужно накопировать как можно больше количество лекальных ключевых запросов. А если быть точным то нам необходимо все ключевые запросы которые только могут быть в любых их вариациях и словосочетаниях которые только есть по нашей тематике. По скольку запросов немало работа и оплата осуществляться будет поэтапно. Отдельно по каждому разделу. Вначале выписываем все существующие слова по одному отделу потом переходим к другому.

Какие запросы и в каком виде они нам нужны смотреть в приложении там есть пример.

Для того чтобы была ясность какие запросы нам подходят высылаю сайт родственного с нами по тематике сайта Соответственно можно брать доп. информацию с него чтобы расширять спектр запросов. Ну например пробивая такие слоова как:

Кондиционеры канальные, напольный, мульти-сплит системы, касетные кондиционеры и прочее.

Вот сайт: http://www.xice.ru/

вот сервис яндекс по подбору:

http://wordstat.yandex.ru/

Что касается оплаты так у нас тариф такой за каждую 1 000 уникальных запросов рассортированных по алфавиту и в свою группу Пример:

Услуги

Комплектующие

Оборудование

и т д.

мы платим 65$

Такие слово сочетания как скачать,фото, загрузить, бесплатно и другие не относящиеся к продаже то есть не продающие запросы не учитываются их нужно фильтровать а копировать только продающие фразы.

Для уточнения деталей можно пообщаться в скайпе.

halev_

12 лет назад
halew
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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