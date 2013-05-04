Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания статей на рыболовную тематику, разбирающихся в рыбацких терминах и умеющих их правильно употреблять. Иными словами, нужны хорошо пишущие опытные рыбаки :) Приветствуется легкий слог, чувство юмора, пунктуальность. Схема ...
Составление ключевых запросов для сайта
Задание предельно простое:
Нужно накопировать как можно больше количество лекальных ключевых запросов. А если быть точным то нам необходимо все ключевые запросы которые только могут быть в любых их вариациях и словосочетаниях которые только есть по нашей тематике. По скольку запросов немало работа и оплата осуществляться будет поэтапно. Отдельно по каждому разделу. Вначале выписываем все существующие слова по одному отделу потом переходим к другому.
Какие запросы и в каком виде они нам нужны смотреть в приложении там есть пример.
Для того чтобы была ясность какие запросы нам подходят высылаю сайт родственного с нами по тематике сайта Соответственно можно брать доп. информацию с него чтобы расширять спектр запросов. Ну например пробивая такие слоова как:
Кондиционеры канальные, напольный, мульти-сплит системы, касетные кондиционеры и прочее.
Вот сайт: http://www.xice.ru/
вот сервис яндекс по подбору:
Что касается оплаты так у нас тариф такой за каждую 1 000 уникальных запросов рассортированных по алфавиту и в свою группу Пример:
Услуги
Комплектующие
Оборудование
и т д.
мы платим 65$
Такие слово сочетания как скачать,фото, загрузить, бесплатно и другие не относящиеся к продаже то есть не продающие запросы не учитываются их нужно фильтровать а копировать только продающие фразы.
Для уточнения деталей можно пообщаться в скайпе.
halev_
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