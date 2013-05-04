Текст для раскрутки сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок181 просмотр

Нужно написать уникальные тексты для раскрутки сайта.

Интернет-магазин по продаже реплик брендовой одежды.

Текст нужен:

1. О магазине (1500-3000 сим.)

2. Текст для главное страницы (Пример: Купить брендовую одежду Украина Киев) (1000-1500 сим.)

3. Несколько статей. (2000 сим.)

4. Необходимо написать для товаров (одежда, обувь, аксессуары) уникальные описания.

Для одного товара описание от 200 до 250 символов.

Всего товаров около 500.

Обязательно примеры работ, сайтов на которые ваши тексты.

Цену и срок пишите в заявках.

12 лет назад
never-mind
Михаил 
34 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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