Нужно написать 2 статьи.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки250 просмотров

Здравствуйте, для одного сайта требуется написать 2 статьи на тему срубы по 3000 з.б.п. каждая. Срок выполнения 10 часов. Оплата 5 долларов за задание. Темы и ключевики (использовать по 1 разу в тексте):

Сборка сруба;

Ключевые слова:

- Под сруб

- Дом под сруб

- Сруб под баню

- Сруб под дом

- Фундамент под сруб

- Сруб под усадку

- Усадка сруба

- Сруб из бревна

- Сруб из бруса

- Сруб под баню

- Сруб под рубанок

- Обработка сруба под скобель

Срубы из бревна;

Ключевые слова:

- Срубы из бревна

- Срубы из оцилиндрованного бревна

- Сруб дома из бревна

- Сруб бани из бревна

- Срубы домов из оцилиндрованного бревна

- Сборка сруба из бревна

- Сруб бань из оцилиндрованного бревна

- Сборка сруба из оцилиндрованного бревна

- Сруб из окоренного бревна

- Срубы из строганного бревна

- Срубы из рубленного бревна

- Срубы из калиброванного бревна

- Деревянные срубы из брёвен

- Срубы из бревна большого диаметра

- Обработка брёвен сруба

12 лет назад
Batsman_IP
Иван 
51 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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