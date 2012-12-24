Batsman_IP

Иван Batsman_IP

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
9 баллов
12 лет назад
Необходимо написать 5 статей
Желаю успехов в любых делах и начинаниях.
Приятно сотрудничать с такими заказчиками: понятное задание, быстрая оплата. Вот бы все заказчики были такими порядочными)))
Ответный отзыв
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Статья - монтаж дымохода
Хорошая робота сделана вовремя - то что и просилось)
Приятно иметь с такими людьми дело!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#571
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#1724
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2218
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2291
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#7855