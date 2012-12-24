Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
12 лет назад
Желаю успехов в любых делах и начинаниях.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с такими заказчиками: понятное задание, быстрая оплата. Вот бы все заказчики были такими порядочными)))
$3
10 баллов
12 лет назад
Хорошая робота сделана вовремя - то что и просилось)
Ответный отзыв
Приятно иметь с такими людьми дело!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#571
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#1724
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2218
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2291
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#7855