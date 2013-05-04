Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания статей на рыболовную тематику, разбирающихся в рыбацких терминах и умеющих их правильно употреблять. Иными словами, нужны хорошо пишущие опытные рыбаки :) Приветствуется легкий слог, чувство юмора, пунктуальность. Схема ...
Написать текст на сайт
На морду сайта нужен текст 1000 символов стоимость 300 рублей
О Компании 500 символов 150 рублей
+ три четыре вкладки 450-600 рублей
Пост оплата веб мани или яндекс деньги.
Заявки фрилансеров
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