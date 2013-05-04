Контент-менеджер. Строительная и авто тематика.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок280 просмотров

Требуется рерайтер для удаленной работы по наполнения сайтов.

Грамотность и опыт работы с CMS Joomla и Wordpress.

Оплата сдельная за знаки через Яндекс.Деньги.

Рассмотрю ваши предложения по стоимости рерайта и копирайта за 1000зн. с размещением статьи на сайте.

JoomlaWordPress
12 лет назад
acidovsky
Антон 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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